تمديد التخفيضات الضريبية على الوقود لمدة 4 أشهر

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قررت الحكومة الكورية اليوم الاثنين تمديد التخفيضات الضريبية على الوقود، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام، حتى شهر أبريل القادم.وبموجب هذا القرار، ستحافظ الحكومة على معدل التخفيضات الضريبية على وقود الديزل وغاز البترول المسال عند نسبة 37% الحالية، فيما ستخفض معدل التخفيضات على وقود البنزين من 37% إلى 25%.وقالت الحكومة إنها اتخذت هذا القرار بعد الأخذ في الاعتبار أن أسعار البنزين المحلية أصبحت مستقرة نسبيا.كما قررت الحكومة تمديد التخفيضات الضريبية على شراء سيارات الركاب عند 30% و لمدة 6 أشهر اخرى حتى شهر يونيو من العام القادم كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستهلاك.وسيتم أيضا تمديد التخفيضات الضريبية على الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم الناعم لمدة 6 أشهر أخرى لتبقى عند 15%.