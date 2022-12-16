ارتفاع منسوب البحار في كوريا بـ9.9 سم خلال الـ33 عاما الماضية

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تبين أن منسوب البحار في كوريا الجنوبية قد شهد ارتفاعا بمقدار 9.9 سنتيمتر خلال الـ33 عاما الماضية.وطبقا لتقرير صادر عن الهيئة الكورية لعلوم المحيطات التابعة لوزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية اليوم الاثنين، بلغ متوسط ارتفاع منسوب البحار في كوريا حوالي 3 ملليمترات سنويا خلال الـ33 عاما الماضية.وحسب المناطق، سجل المتوسط السنوي في السواحل الشرقية من البلاد أعلى رقم وهو 3.53 ملليمتر، وتلتها السواحل الغربية بـ3.08 ملليمتر، والسواحل الجنوبية بـ2.55 ملليمتر.وأشار التقرير إلى أن منسوب البحار في منطقة "موكبو" جنوب شرق البلاد سجلا ارتفاع بمقدار 15.4 سنتيمتر خلال الـ62 عاما الماضية.وسوف تقوم الهيئة بالكشف عن توقعاتها قريبا حول ارتفاع منسوب البحار من الآن وحتى عام 2100.