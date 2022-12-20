الرئيس يون يعتذر للشعب للتأخر في إقرار ميزانية 2023

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه يأسف للشعب بسبب التأخير البرلماني في تمرير مشروع قانون الميزانية لعام 2023.ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ"، فقد أدلى الرئيس بهذه التصريحات أمس الاثنين في اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء "هان دوك سو".وخلال الاجتماع، دعا يون الحكومة إلى بذل أقصى جهد لضمان تمرير البرلمان لمشروع قانون الميزانية مع الالتزام بالمبادئ. كما شدد الرئيس على أنه يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لمتابعة اجتماع مراجعة السياسات الذي عقد الأسبوع الماضي، والذي تناول الإصلاحات الرئيسية في التعليم والعمل ونظام معاشات التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، أمر يون بتوحيد جهود مجلس الوزراء لإدارة المخاطر الاقتصادية بشكل صحيح في نهاية العام وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة.ومن جانبه قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستراقب عن كثب الأوضاع المالية وسوق العقارات والأسعار وتدير عوامل الخطر بشكل استباقي.