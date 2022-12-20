عمدة سيول يلمح إلى احتمال رفع أسعار تذاكر المترو

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قال عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" إن المدينة يجب أن تدؤس مسألة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال العام القادم ما لم تعوض الحكومة المركزية العجز المتزايد الناتج عن ركوب المترو المجاني بواسطة المواطنين المسنين.وفي مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين، ألمح رئيس البلدية إلى هذه الاحتمالية، مؤكدا أن العجز في ميزانية مترو سيول قد نما بشكل كبير. وقال أوه إنه إذا لم تقدم الحكومة أي دعم فيما يتعلق بهذا العجز، فسوف تضطر إدارة المدينة إلى التفكير في رفع الأسعار. وأوضح أن إدارة المدينة التي تشغل نظام مترو الأنفاق بالعاصمة، تسجل عجزا سنويا يبلغ حوالي تريليون وون، وأن معظم هذا العجز ناتج عن استعمال المترو مجانا بواسطة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها "أوه" إلى إمكانية مثل هذه الزيادات. وقد ظلت أسعار تذاكر مترو الأنفاق الأساسية لخطوط مترو أنفاق العاصمة عند 1250 وون لمدة ثماني سنوات، منذ رفعها في عام 2015.