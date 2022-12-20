واشنطن تؤكد التواصل المستمر مع سيول وطوكيو بشأن صواريخ كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتواصل مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان على أساس منتظم فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين عندما سئل عما إذا كانت الدول الثلاث تشارك المعلومات مقدما فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.وقال المتحدث إن وزارتي الخارجية والدفاع والمنظمات الحكومية الأمريكية الأخرى تتواصل مع الدول الحليفة فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة باستفزازات كوريا الشمالية. وأضاف أنه ينبغي مناقشة التفاصيل الفنية حول نظام الإنذار المبكر مع وزارة الدفاع "بنتاغون".وفي الوقت الذي أدان فيه المتحدث الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية متوسطة المدى، أكد مجددا على أن الولايات المتحدة لا تتبع سياسة عدائية ضد كوريا الشمالية، وحث نظامها الحاكم على الاستجابة للدعوات الدبلوماسية العملية.