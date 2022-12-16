كوريا الشمالية تروّج لتقدمها العسكري هذا العام

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قالت كوريا الشمالية إن عام 2022 كان "عام النصر العظيم" حيث إنها قد أظهرت للعالم قدراتها كقوة عسكرية عالمية. وروجت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، للتقدم العسكري الكوري الشمالي خلال هذا العام في مقال نُشر اليوم الثلاثاء.وعلى وجه الخصوص، وصفت الصحيفة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي بأنه "حدث تاريخي واحتفال كبير في تاريخ البلاد". وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا من طراز "هوا صونغ 17" الباليستي العابر للقارات يوم 18 نوفمبر الماضي بتوجيه من زعيمها "كيم جونغ أون". وقالت الصحيفة أيضا إن الإطلاق الناجح لنوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أظهر للعالم رغبة بيونغ يانغ في أن تواجه الأسلحة النووية بالأسلحة النووية.كما روجت الصحيفة للتطورات في الأسلحة الجديدة، قائلة إن مسؤولي الدفاع والعلوم في البلاد طوروا أسلحة من الجيل الجديد على الرغم من الأزمة الوطنية الخطيرة هذا العام، مستشهدة بالإطلاق التجريبي لصواريخ كروز طويلة المدى والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقالت الصحيفة إن الصاروخ "هوا صونغ 17" أظهر بوضوح أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن مسار التسلح النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها العدائية وتهديداتها النووية.