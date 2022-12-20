الدولية الصين تأمل في التوصل إلى حل سياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية

كررت الصين دعوتها للتوصل إلى حل سياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لقذائف.

وقد زعمت كوريا الشمالية أمس الاثنين أنها أجرت اختبارا على تطوير قمر اصطناعي للتجسس في اليوم السابق، لكن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قالتا إنها أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى.

وفيما يتعلق بعمليات الإطلاق يوم الأحد، أفادت الأنباء بأن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال أمس الاثنين إن الصين تأمل في أن تواصل الدول المعنية المساعي الهادفة إلى التوصل لحل سياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وردا على استفسار من وكالة يونهاب للأنباء، قال المكتب إن بكين على علم بالتقارير الإعلامية وإعلان كوريا الشمالية بهذا الشأن، معربا عن أمل الصين في أن تعمل الأطراف المعنية على حل مخاوفها بطريقة متوازنة.





