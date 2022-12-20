توقعات بسريان مفعول قانون تخفيض التضخم الأمريكي في مارس

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من المتوقع أن يتم تنفيذ المتطلبات الأساسية حول مكونات المعادن والبطاريات التي يجب أن تفي بها السيارات الكهربائية للتأهل للحصول على حوافز ضريبية ضمن قانون تخفيض التضخم الأمريكي اعتبارا من شهر مارس من العام القادم.وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين جدولا زمنيا يوفر معلومات إضافية حول الأحكام الضريبية الرئيسية في قانون تخفيض التضخم. ووفقا للإعلان، تخطط الإدارة الأمريكية للكشف عن معلومات حول اتجاه متطلبات المكونات المعدنية والبطاريات قبل نهاية هذا العام.وقالت الوزارة إن هذه المعلومات ستساعد الشركات المصنعة على الاستعداد لتكون قادرة على تحديد المركبات المؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي عندما تدخل المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ.وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستصدر إشعارا بوضع القواعد المقترحة في مارس مع التوجيهات المقترحة بشأن المعادن المهمة ومتطلبات مكونات البطاريات. وأوضحت أنه بموجب القانون، لن تدخل متطلبات مكونات المعادن والبطاريات الحرجة حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم إصدار التوجيهات.