انخفاض استخدام قدرات الشركات الكورية الكبرى لأقل من 80% في الربع الثالث

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اتضح أن الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية قد عملت بأقل من 80 بالمائة من طاقتها خلال الربع الثالث من هذا العام بسبب الركود الاقتصادي، بانخفاض أكثر من نقطتين مئويتين عن العام السابق.جاء ذلك في تقرير أصدره معهد "ليدرز إندكس" لتحليل الشركات، اليوم الثلاثاء، حول معدلات استخدام قدرات 200 من بين 500 شركة كورية حسب المبيعات.وطبقا للتحليل، بلغ متوسط قدرات 200 شركة 78.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 2.1% مقارنة بالعام السابق.وتعد القراءة الأخيرة أيضا أقل بمقدار 1% مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2020، وهو العام الأول لجائحة كورونا. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية.وقد عانى منتجو مواد البناء من أكبر انخفاض في معدلات التشغيل، حيث بلغ 7.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 70.5% في الربع الثالث.