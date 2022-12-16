الدفعة الـ39 من وحدة تشونغ هيه الكورية تتوجه إلى خليج عدن

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غادرت السفينة الكورية "الجنرال لي سون شين" وعلى متنها أفراد الدفعة الـ39 لوحدة "تشونغ هيه" التابعة للقوات البحرية الكورية، قاعدة العمليات في مدينة بوسان أمس، متوجهة إلى منطقة خليج عدن.وتضم الدفعة 260 جنديا، بمن في ذلك طاقم السفينة وفريق للتفتيش وفريق جوي لتشغيل طائرات الهليكوبتر البحرية، وفريق من مشاة البحرية، إلى جانب طاقم طبي.وكانت تلك السفينة قد نفذت أول مهامها هناك ضمن الدفعة الثالثة لوحدة "تشونغ هيه" في عام 2009، وسوف تقوم بمهمتها السادسة ضمن الدفعة الـ39، التي من المقرر أن تحل محل الدفعة السابقة التي تضم السفينة "الجنرال كانغ كام تشان"، للقيام بمهمتها في خليج عدن حتى شهر يونيو من عام 2023.ومن المتوقع أن تتولى الدفعة الجديدة مهمة حماية السفن التجارية ودعم الملاحة البحرية الآمنة هناك، حيث تشارك في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز السلامة البحرية في تلك المنطقة، إلى جانب المشاركة في مختلف عمليات السلامة البحرية الدولية.