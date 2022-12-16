أسعار المستهلك في كوريا تحقق أكبر نمو منذ 24 عاما

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قال تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم حول استقرار الأسعار إن النمو في أسعار المستهلك بلغ 5.1% في المتوسط خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، وهو الأعلى منذ عام 1998.وتوقع التقرير أن يتباطأ اتجاه النمو في أسعار المستهلك بالتوازي مع استقرار أسعار النفط العالمية والركود الاقتصادي، مشيرا إلى وجود العديد من المتغيرات الأخرى.وقال التقرير إن أسعار المستهلك زادت بمعدل 5.1% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يتجاوز نسبة 4.7% التي تحققت في عام 2008 عندما عانت كوريا من الأزمة المالية العالمية، وتوقع أن يسجل النمو في أسعار المستهلك هذا العام أعلى مستوى منذ عام 1998، الذي بلغ فيه 7.5%.وأوضح البنك المركزي أن السبب في ذلك الارتفاع يعود إلى استمرار الزيادة في رسوم الكهرباء والغاز وأسعار المنتجات وأسعار المطاعم رغم ظهور اتجاه لانخفاض أسعار النفط العالمية واستقرار سعر الصرف الأجنبي.وتوقع التقرير أيضا أن تواصل أسعار المستهلك الارتفاع في مستوى 5% خلال الفترة القادمة، ثم تتراجع تدريجيا بالتوازي مع تقلص ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والانكماش الاقتصادي داخل وخارج البلاد.