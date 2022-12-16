شقيقة الزعيم الكوري الشمالي توجه انتقادات حادة لكوريا الجنوبية

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وجهت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي تشغل منصب نائبة المدير العام لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، انتقادات حادة اللهجة تجاه كوريا الجنوبية، صباح اليوم.وركزت "كيم" انتقاداتها على وصف بعض الخبراء في كوريا الجنوبية لما قالت كوريا الشمالية إنه "اختبار على المرحلة النهائية من تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع"، بأنه عبارة عن "مستوى رديء" أو "قد تكون عملية مخادعة"، حيث قالت إن "أولئك الذين يطلقون عليهم لقب خبراء يكرسون أنفسهم للتقليل من شأن الآخرين".وادعت كيم أن صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية، قد تم التقاطها بجهاز تصوير للاختبار، مؤكدة على أن تحليل تقنية الأقمار الاصطناعية اعتمادا على مجرد تلك الصور "عمل أحمق".كما تحدثت كيم عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث دحضت التحليل القائل بأن كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا بعيد المدى وتدعي أنه قمر اصطناعي.وسخرت كيم أيضا من الجيش الكوري الجنوبي، وعددت الحالات التي أخطأ فيها في معرفة مواقع إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وفيما يتعلق بتحليل كوريا الجنوبية القائل بأن كوريا الشمالية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على تقنية إعادة الدخول الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هددت كيم بإطلاق تلك الصواريخ بزاوية عادية، وقالت إن ذلك سيتم قريبا.كما وجهت المسؤولة الكورية الشمالية انتقاداتها لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية وقالت إنها "منغمسة في الوهم السخيف المسمى بالخطة الجريئة".وفي المقابل، قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنه من غير اللائق الإدلاء بتعليقات على تلك التصريحات، وأكدت أنها ستنفذ الخطة الجريئة بثبات بغض النظر عن رد فعل بيونغ يانغ.