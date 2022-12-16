كوريا تطبق مفهوم سكان المعيشة بدءا من العام القادم

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قررت الحكومة الكورية تطبيق مفهوم "عدد سكان المعيشة" الذي يتضمن عدد الموجودين في منطقة إلى جانب الذين سجلوا أنفسهم كمقيمين، وذلك اعتبارا من العام القادم.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن مجلس الوزراء وافق اليوم على المرسوم التنفيذي للقانون الخاص لدعم المناطق المتضررة بانخفاض عدد السكان.وينص المرسوم على وضع وتنفيذ السياسات الضرورية من خلال تصنيف المقيمين بإقامة مؤقتة في مختلف مناطق البلاد إلى جانب السكان الذين سجلوا كمقيمين ضمن قائمة سكان المعيشة.ومن المتوقع أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بدءا من الأول من شهر يناير القادم.وحسب القانون الخاص، يتكون سكان المعيشة ممن سجلوا أنفسهم كمقيمين حسب قانون تسجيل السكان، والمقيمين إقامة مؤقتة، والأجانب.وتشير عبارة "المقيمون إقامة مؤقتة" إلى أولئك الذين يعملون أو يدرسون في مناطق لم يسجلوا إقامتهم فيها، أو يزورون مناطق سياحية ومنتجعات ويقيمون فيها، أكثر من مرة في الشهر.وتخطط الوزارة لتحديد مواصفات المقيمين إقامة مؤقتة بالتفصيل في مرسوم خاص ستصدره لاحقا.