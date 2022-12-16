الحكومة الكورية تحقق في فضيحة إنشاء مراكز شرطة سرية في الخارج

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بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في إجراء تحقيقات في فضيحة إنشاء مراكز شرطة سرية بواسطة الصين في الخارج من أجل قمع المنشقين الصينيين.وتشارك في عملية التحقيق أجهزة مكافحة التجسس العسكرية والشرطة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.ويقول الخبراء إنه إذا أكدت نتائج التحقيقات أن الحكومة الصينية قامت فعلا بإنشاء مراكز شرطة سرية في كوريا، فقد يكون لذلك تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، بما في ذلك انتهاك السيادة وعرقلة العدالة.وكانت منظمة "سيف غارد ديفيندنس" الدولية لحقوق الإنسان قد زعمت في شهر سبتمبر الماضي أن الصين لديها 54 مركز شرطة سريا في 21 دولة، منها دول أوربية.كما قالت الشهر الماضي إنها تأكدت من وجود نفس النوع من هذه المراكز في 48 منطقة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.ويذكر أن مراكز الشرطة السرية تقوم باعتقال المنشقين الصينيين الهاربين وجمع المعلومات وغير ذلك.