كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات إف-22

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صرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا مناورات جوية مشتركة بمشاركة قاذفة استراتيجية من طراز "بي-52" ومقاتلات شبح من طراز "إف-22" من القوات الجوية الأمريكية.وتم إجراء التدريبات في منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية جنوب غرب جزيرة "جيجو"، في تحذير واضح لكوريا الشمالية بعد زعمها أنها أجرت في الأيام الأخيرة اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، وأنها أجرت اختبارا مهما لتطوير قمر صناعي استطلاعي.وشاركت في التدريبات أيضا مقاتلات شبح من طراز "إف-35 إيه" ومقاتلات "إف-15 كيه" الكورية الجنوبية.وتأتي المناورات في الوقت الذي اتفق فيه الحلفاء في الشهر الماضي على زيادة وتيرة وكثافة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الدفاع إنه تم نشر طائرات الشبح من طراز "إف-22" التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة "كادينا" الجوية في "أوكيناوا" باليابان، حيث تم نشرها في قاعدة "كون سان" الجوية في مقاطعة شمال "جولا" اليوم الثلاثاء.وستظل المقاتلات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع للمشاركة في تدريب إضافي مع طائرات "إف-35 إيه" الكورية، لتعزيز قدرات الحلفاء على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.وقالت الوزارة إن تدريبات اليوم هي جزء من جهود تعزيز الردع الأمريكي الموسع ومناورات التشغيل البيني.وكانت المرة الأخيرة التي زارت فيها مقاتلات "إف-22" الأمريكية شبه الجزيرة الكورية لإجراء تدريبات جوية مشتركة في عام 2018.