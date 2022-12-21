الحكومة الكورية تؤجل اتخاذ قرار بشأن دمج كوريل وإس آر

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية عدم دمج شركتين وطنيتين لخدمات السكك الحديدية في الوقت الحالي.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء، عن قرار لجنة الحوكمة المكلفة بتقييم القدرة التنافسية لشركات السكك الحديدية الكورية "كوريل"، وشركتها الفرعية "إس آر".وناقشت لجنة وزارة الأراضي، التي تضم ممثلين عن الإدارة والعمال من الشركتين، وخبراء في السكك الحديدية، وممثلين عن المستهلكين، ما يجب القيام به مع المنافسة ثنائية الاتجاه بين الشركتين على مدار الـ 21 شهرا الماضية.وقالت الوزارة إن اللجنة قررت إرجاء اتخاذ قرار بشأن الاندماج المحتمل، وقدمت قرارها إلى الحكومة. وأوضحت الوزارة أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بالحفاظ على النظام الحالي، مستشهدين بالمزايا العامة نتيجة المنافسة، بينما دعا آخرون إلى الدمج من أجل رفع الكفاءة في الإدارة.وأوضحت اللجنة أنها أرجأت قرارها بالنظر إلى أن النظام الحالي ظل ساري المفعول لمدة ثلاثة أعوام فقط من 2017 إلى 2019 بسبب نظام الطوارئ الذي تم تفعيله خلال وباء كورونا الحالي، مما يجعل أي تحليل للتكلفة والعائد غير كافٍ.