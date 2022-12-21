تساقط ثلوج بمعدل 3 سنتيمترات في الساعة على المنطقة الوسطى اليوم

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من المتوقع أن يكون معدل تساقط الثلوج ثلاثة سنتيمترات في الساعة على المنطقة الوسطى من كوريا اليوم الأربعاء.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن حوض الضغط المنخفض الذي يمر بالجزء الشمالي من كوريا الجنوبية سيؤدي إلى تساقط ثلوج أو أمطار في وقت مبكر من صباح اليوم. ومع احتمال استمرار تساقط الثلوج حتى ساعات متأخرة من اليوم، من المتوقع أن تتلقى منطقة سيول الحضرية وكذلك أجزاء من مقاطعات كانغ وان وشمال تشونغ تشُنغ وشمال كيونغ سانغ وجيجو حوالي ثلاثة سنتيمترات من الثلوج في الساعة في بعض الأحيان. وبشكل تراكمي، من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى عشرة سنتيمترات في بعض أجزاء من مقاطعات كيونغ كي وكانغ وان وجيجو اليوم، بينما ستشهد المناطق الشمالية من كيونغ كي والمناطق الداخلية والجبلية في كانغ وان أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح ورعد وبرق بمصاحبة الثلوج أو الأمطار في بعض المناطق.