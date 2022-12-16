تساقط ثلوج كثيفة على المنطقة الوسطى من كوريا

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تساقطت أمطار وثلوج في معظم أنحاء كوريا الجنوبية منذ الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في المنطقة الوسطى.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، إن معدل تساقط الثلوج سيتراوح بين 5 إلى 15 سنتيمترا في الأجزاء الشمالية والشرقية من مقاطعة كيونغ كي والمناطق الداخلية في مقاطعة كانغ وان والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو.وسوف تبلغ معدلات تساقط الثلوج في منطقة سيول الحضرية والأجزاء الشمالية والوسطى من مقاطعة شمال تشونغ تشنغ وكذلك المناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ما بين 2 إلى 8 سنتيمترات.وسوف تشهد أجزاء أخرى من البلاد ما يصل إلى ثلاثة سنتيمترات من الثلوج. وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج في وقت متأخر من بعد الظهر في معظم أنحاء البلاد، لكنه سيستمر حتى ليلة الأربعاء في المناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان وتشونغ تشنغ وجولا. وسوف تتراوح درجات الحرارة المرتفعة في فترة بعد الظهر بين درجتين وعشر درجات مئوية تحت الصفر، ولكن ستنخفض مرة أخرى غدا الخميس مع توقعات بتساقط ثلوج في تشونغ تشنغ ومقاطعات جولا والمناطق الداخلية في مقاطعة كيونغ سانغ.