الحكومة الكورية تشغل نظام الاستجابة للطوارئ وسط الثلوج الكثيفة

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قررت الحكومة الكورية تفعيل وضع الاستجابة للطوارئ مع تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء.وقامت وزارة الداخلية والسلامة بتفعيل وضع الاستجابة للطوارئ من المستوى الأول للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، وإدخاله في وضعية العمل في حالات الطوارئ.كما رفعت الوزارة التحذير من الثلوج الكثيفة بمقدار درجة واحدة إلى المستوى الثاني، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات. وطالبت الوزارة الحكومات المحلية بإزالة الثلوج من على الطرق الرئيسية بسرعة من أجل تقليل الازدحام المروري خلال ساعات الذروة الصباحية.وكانت الحكومة قد قامت برش كميات من الملح لإزالة الجليد مسبقا من على الجسور والكباري ومناطق الدخول والخروج من الأنفاق.