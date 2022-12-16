كوريا والمجر تتفقان على تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية

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اتفقت كوريا الجنوبية والمجر على بذل جهود لتعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بينهما من خلال التعاون الاقتصادي.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد اليوم الأربعاء بين وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ونظيره المجري "بيتر سيارتو"، حيث تبادل الوزيران الآراء حول سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الوزير المجري "سيارتو" بمساهمة الشركات الكورية في التنمية الاقتصادية في المجر من خلال استثماراتها النشطة، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي لتشمل الصناعات المستقبلية.ومن جانبه، أشاد الوزير الكوري "بارك" بزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، داعيا الجانب المجري إلى إيلاء اهتمام بحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في المجر.وطلب الوزير "بارك" من الحكومة المجرية الانتباه إلى ضمان عدم التمييز ضد الشركات الكورية، مشيرا إلى أن آلية تعديل حدود الكربون التي يسعى إليها الاتحاد الأوربي يجب أن تتوافق مع معايير التجارة الدولية.كما اتفق الوزيران على تقوية التعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومواصلة التعاون بين كوريا ومجموعة فيشغراد التي تشمل أربع دول في وسط أوربا، من بينها المجر.وطلب الوزير الكوري "بارك" أن تقوم المجر بدور في منع كوريا الشمالية من شن استفزازات إضافية.وردا على ذلك أعرب الوزير المجري "سيارتو" عن تأييد حكومة بلاده للجهود التي تبذلها سيول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام فيها.