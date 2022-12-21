البنتاغون تقدم تطمينات بعد قرار إيقاف جميع القاذفات بي -2

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، المخاوف من أن قرار إيقاف جميع قاذفات الشبح "بي -2" سيعيق قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي تهديدات يشكلها الخصوم، بما في ذلك كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول قيام القوات الجوية بإيقاف أسطول قاذفاتها "بي -2" بالكامل بعد هبوط اضطراري وما تلاه من حريق على المدرج في قاعدة "وايتمان" الجوية في "ميسوري" يوم 10 ديسمبر.وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك قد جعل الولايات المتحدة عرضة للخطر وسط نزاع مسلح محتمل أو مستمر يشمل روسيا وأوكرانيا والصين وكوريا الشمالية، قال "رايدر" إن القرار لا يعرّض الولايات المتحدة للتهديد بأي شكل من الأشكال.وأكد المتحدث أن البنتاغون لديها مجموعة متنوعة من القدرات تحت تصرفها، موضحا أن الولايات المتحدة لديها طائرات وسفن وقوات على الأرض متاحة لمواجهة أي تهديد في أي وقت.وأضاف أن أسطول القاذفات "بي -52" يوفر "قدرة زائدة" مقارنة بالطائرة "بي -2"، معربا عن ثقته بأن الولايات المتحدة لديها القوة القاذفة اللازمة لردع الخصوم.