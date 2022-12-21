واشنطن تعلن عن إعفاءات من العقوبات للمساعدات الإنسانية

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أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لإعفاء المساعدات الإنسانية من العقوبات.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة اتخذ "خطوات تاريخية" لزيادة تمكين المساعدات الإنسانية المشروعة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المعرضين للخطر مع الاستمرار في حرمان الجهات الفاعلة الخبيثة من الموارد. ويتزامن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يوم 9 ديسمبر يقضي بإعفاء المساعدات الإنسانية من العقوبات الدولية بعد أن أعربت منظمات الإغاثة عن مخاوفها بشأن الآثار الضارة للامتثال المفرط على عملها.وبهذا القرار، من المرجح أن يتم تطبيق الإعفاءات من العقوبات على المساعدات الإنسانية من قبل حكومة الولايات المتحدة وكذلك الأعمال الرسمية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي.وقال وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكين" في بيان منفصل إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية وصول المساعدات الإنسانية وإزالة العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات الإنسانية المشروعة في جميع أنحاء العالم.ومن المتوقع أن يطبق إعفاء وزارة الخزانة الأمريكية على المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات دولية.