واشنطن تقول إن تطوير كوريا الشمالية لأقمار اصطناعية يثبت أهمية الفضاء

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طرحت الولايات المتحدة وجهة نظر مبدئية بشأن قدرة كوريا الشمالية على تطوير أقمار اصطناعية للتجسس، وقالت إن تطوير كوريا الشمالية لتلك الأقمار الاصطناعية يثبت أهمية الفضاء.جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "باتريك رايدر" ردا على سؤال حول قدرة كوريا الشمالية على تطوير أقمار اصطناعية للتجسس، حيث أضاف أن التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة الجارية حاليا تهدف إلى التأكد من متانة التحالف بين البلدين من خلال تحسين القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة، وردع الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.وفيما يتعلق بإشارة كوريا الشمالية إلى إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية، وصف المتحدث "رايدر" ذلك بأنه فكرة غير ضرورية وخطيرة في آن واحد، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار.