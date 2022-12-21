الولايات المتحدة تحذر من المزيد من الاستفزازات الكورية الشمالية

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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن كوريا الشمالية مستعدة لارتكاب المزيد من الاستفزازات، بما في ذلك احتمال إجراؤها تجربتها النووية السابعة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما سئل عن احتمالية وقوع المزيد من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.وقال برايس إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أنهت الاستعدادات الفنية لإجراء تجربة نووية جديدة، موضحا أن القرار الآن مجرد مسألة سياسية.وحذر المتحدث الأمريكي من أنه سواء كانت التجربة التالية على صاروخ باليستي عابر للقارات أو على سلاح نووي، فسوف يكون ذلك عملا خطيرا للغاية يؤدي إلى تصعيد التوتر. كما حذر من أنه إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ تدابير إضافية ضد المسؤولين عن ذلك.وأكد برايس في الوقت نفسه أن واشنطن ليست لديها نية عدائية ضد بيونغ يانغ، وأنها مستعدة للانخراط في الاتصالات الدبلوماسية لتحقيق هدف دفع نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.