انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 8.8% في أول 20 يوما من ديسمبر

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 8.8% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري.ووفقا لبيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة للبلاد 33 مليارا و640 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 8.8% مع بقاء عدد أيام العمل دون تغيير مقارنة بالعام الماضي عند 15.5 يوم.وزادت قيمة الواردات بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 40 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6 مليارت و420 مليون دولار.وسجل العجز التجاري الكوري التراكمي السنوي حتى يوم 20 ديسمبر أعلى مستوى قياسي خلال هذه الفترة عند 48 مليارا و900 مليون دولار، مما سيؤدي إلى أن تسجل كوريا أول عجز تجاري سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.