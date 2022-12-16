إصابات كورونا في كوريا تسجل أعلى مستوياتها منذ 98 يوما

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وسط استمرار انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، سجلت إصابات كورونا اليومية الجديدة أعلى مستوياتها منذ 98 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 88 ألفا و172 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 28 مليونا و390 ألفا و646 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 69 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار 3619 إصابة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وبمقدار 13 ألفا و479 إصابة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة 66 ألفا و463 حالة خلال الفترة من الخامس عشر من ديسمبر وحتى اليوم.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 512 شخصا، ليظل أعلى من 500 شخص لليوم الرابع على التوالي.وشهد عدد الوفيات ارتفاعا بمقدار 59 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31 ألفا و549 حالة وفاة حتى الآن.