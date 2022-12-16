الحكومة الكورية ترفع قيود توظيف العمالة الأجنبية بدءا من يناير

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع القيود المفروضة على توظيف العمالة الأجنبية بشكل كامل بدءا من شهر يناير من العام القادم، والتي تخضع لها بعض الشركات الكورية حاليا بسبب انتهاك القانون الخاص بتوظيف العمالة الأجنبية.وينص القانون على أن الحكومة يمكن لها أن تفرض قيودا تحظر على الشركات الكورية توظيف العمالة الأجنبية لمدة 3 سنوات إذا وظفت عمالا أجانب بشكل غير قانوني.وبلغ عدد الشركات الخاضعة لتلك القيود 1453 شركة حتى الآن، منها 446 شركة للإنشاءات.وقال مسؤول في وزارة التوظيف والعمل إن قرار الحكومة سيسهم في حل مشكلة نقص القوى العاملة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن شركات الإنشاءات تعاني من نقص في القوى العاملة بسبب شيخوخة القوى العاملة الكورية، لكنه اشار أيضا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة حل مؤقت لمشكلة نقص القوى العاملة.