تحذيرات من سرعة تطوير كوريا الشمالية أقمارا اصطناعية للتجسس

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قالت تقارير بثها راديو آسيا الحرة وراديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء إن عددا من الخبراء الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تؤثر الأقمار الاصطناعية الاستطلاعية التي تسعى كوريا الشمالية إلى تطويرها، تأثيرا سلبيا على الأمن الإقليمي، إذا حققت بيونغ يانغ تقدما في التقنيات الخاصة بها.وقال "جوزيف بارموديز" الباحث في المعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية إن تقنية كوريا الشمالية الخاصة بالأقمار الاصطناعية الاستطلاعية لا تزال عند مستوى تقنيات الولايات المتحدة في الستينيات من القرن الماضي، لكنّ هناك احتمالا بتطوير بيونغ يانغ تلك التقنيات بوتيرة سريعة.وتوقع أن تتمكن كوريا الشمالية من استطلاع أراضي كوريا الجنوبية حتى ولو لم يكن ذلك في الوقت الفعلي، إذا نجحت في تطوير هذا النوع من الأقمار الاصطناعية.ومن ناحية اخرى، قال "ديفيد شومالر" الباحث في معهد أبحاث ميدلبري للدراسات الدولية إن تقنية كوريا الشمالية ستشهد تقدما، تماشيا مع تنمية التقنية العالمية الخاصة بالأقمار الاصطناعية.وكانت كوريا الشمالية قد ادعت يوم الأحد الماضي أنها أجرت تجربة مهمة على المرحلة الأخيرة من مراحل تطوير أقمار اصطناعية للاستطلاع، موضحة أنها ستكمل تجهيز أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري بحلول شهر أبريل من العام القادم.