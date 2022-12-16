الاستثمارات الكورية في البحث والتطوير تتجاوز 100 تريليون وون لأول مرة

تجاوزت الاستثمارات الكورية في البحث والتطوير مستوى 100 تريليون وون لأول مرة، في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في البحث والتطوير 102 تريليون و135.2 مليار وون في العام الماضي، بزيادة مقدارها 9 تريليونات و63.6 مليار وون مقارنة بالعام الأسبق.وبلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.96%، لتحتل كوريا بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد إسرائيل.وأشار التقرير إلى أن 76.4% من إجمالي حجم الاستثمارات في البحث والتطوير تم استثمارها من قبل القطاع الخاص والأجانب.وبلغ عدد الباحثين 586 ألفا و666 شخصا في العام الماضي، منهم 470 ألفا و728 شخصا يعملون بصفة دائمة، لتحتل كوريا بذلك المرتبة الرابعة بعد الصين والولايات المتحدة واليابان من حيث عدد الباحثين المنتظمين.وبلغ حجم استثمارات الشركات الكورية في البحث والتطوير 80 تريليونا و807.6 مليار وون، وهو ما يمثل 79.1% من إجمالي حجم الاستثمارات في كوريا.