كوريا الشمالية تستورد 30 ألف طن من الأرز من الصين

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تبين أن كوريا الشمالية قد استوردت أكثر من 30 ألف طن من الأرز من الصين في شهر نوفمبر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر من عام 2019.وقال راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء نقلا عن تقرير صادر عن هيئة الجمارك الصينية إن كوريا الشمالية استوردت 30 ألفا و172 طنا من الأرز الصيني في نوفمبر الماضي، أي ما يعادل 12 مليونا و830 ألف دولار.وقد بلغ إجمالي حجم واردات كوريا الشمالية من الأرز الصيني خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام 27 ألفا و350 طنا.كما استوردت كوريا الشمالية 6 آلاف و596 طنا من الدقيق الصيني، أي ما يعادل مليونين و380 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي.وقال راديو صوت أمريكا أن حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين بلغ 125 مليونا و720 ألف دولار في نوفمبر الماضي، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالشهر الأسبق.وكانت كوريا الشمالية قد خفضت حجم استيراد الأرز من الصين في عام 2020 خوفا من انتشار فيروس كورونا، وتوقفت عن استيراده في العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة الكورية الجنوبية للتنمية الريفية، بلغ ججم إنتاج المحاصيل الغذائية في كوريا الشمالية 4.51 مليون طن هذا العام، بانخفض مقداره 180 ألف طن مقارنة بالعام الأسبق.