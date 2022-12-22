واشنطن ترسل طائرة استطلاع للمنطقة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

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أرسلت الولايات المتحدة طائرة استطلاع إلى شبه الجزيرة الكورية، بعد تهديد "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مسار طبيعي، مما يجعل الأراضي الأمريكية ضمن نطاق الصاروخ.ووفقا لخدمات تتبع الطيران الخاصة أمس الأربعاء، أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "ريفيت جوينت" من قاعدة "كادينا" الجوية في "أوكيناوا" اليابانية في وقت سابق من اليوم، حيث حلقت فوق منطقة العاصمة سيول بالقرب من الحدود العسكرية ومقاطعة "كانغ وان" على الساحل الشرقي.وقالت بعض التقارير إن مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز "إف-22" في وضع الاستعداد أيضا في قاعدة "كادينا" الجوية، وذلك بعد مشاركتها في التدريبات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية.وقد ردت "كيم يو جونغ" يوم الثلاثاء على المشككين في قدرة الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات على العودة بنجاح إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن حكومتها مستعدة لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بزاوية منخفضة، وهددت بأن ذلك الإطلاق قد يكون قريبا.