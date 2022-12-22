الولايات المتحدة تسعى لإصدار بيان دولي يدين إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

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قال تقرير نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء إن الولايات المتحدة وزعت مسودة بيان رئاسي على الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات.ونقلت الوكالة عن مصدر داخل الأمم المتحدة قوله إن المسودة تم تعميمها على أعضاء مجلس الأمن الدولي. ويدين البيان إطلاق يوم 18 نوفمبر "بأشد العبارات"، حيث يشير إلى انتهاك كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما يحث بيونغ يانغ على الامتناع عن إجراء التجارب النووية والصاروخية والعودة إلى الحوار.وتأتي هذه الخطوة وسط إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سلسلة الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية، بسبب الخلاف بين الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس حول المسؤول الأكبر عن أعمال بيونغ يانغ.يُذكر أن البيانات الرئاسية لمجلس الأمن الدولي تصدر بالتوافق بين الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس. ولا تكون البيانات الرئاسية للمجلس ملزمة قانونيا مثل القرارات، ولكن يُعترف بها كوثائق رسمية.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا من طراز "هوا صونغ-17" العابر للقارات باتجاه البحر الشرقي بزاوية شديدة الانحدار. ويُقدر أن المدى الكامل للصاروخ يمكّنه من استهداف الأراضي الأمريكية.