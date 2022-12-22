رئيس البرلمان يقرر عقد جلسة عامة غدا الجمعة لتمرير ميزانية عام 2023

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قال رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" أمس الأربعاء إنه سيتم عقد جلسة برلمانية عامة كاملة بعد ظهر الغد الجمعة، بهدف تمرير ميزانية عام 2023 التي تأخرت عن موعدها القانوني.وأعلن "كيم" عن هذا القرار في بيان رسمي حول عقد الجلسة البرلمانية في الساعة 2 من بعد ظهر الجمعة. ويهدف "كيم" إلى التأكد من تمرير الميزانية خلال الجلسة القادمة، سواء كانت النسخة المتفق عليها بين الأحزاب أو النسخة التي قدمتها الحكومة في البداية، وذلك إذا عجز الجانبان عن التوصل إلى توافق بحلول الموعد النهائي.وفي حالة عدم القدرة على تمرير أي من النسختين، قال "كيم" إنه سيتم التصويت على النسخة المعدلة التي اقترحها الحزب الديمقراطي المعارض، بسبب عدم وجود اتفاق بين الحزبين.ويبدو أن هذا البيان هو الإنذار الأخير من رئيس البرلمان وسط حالة الجمود في المفاوضات بين حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، والتي أدت إلى فوات الموعدين النهائيين السابقين لتمرير الميزانية.