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الاقتصادية

كوريا التاسعة عشرة بين دول مجموعة العشرين من حيث أداء الأسهم

Write: 2022-12-22 11:37:03

كوريا التاسعة عشرة بين دول مجموعة العشرين من حيث أداء الأسهم

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عشر بين دول مجموعة العشرين في أداء الأسهم هذا العام.
ووفقا للبورصة الكورية اليوم الخميس، انخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي"، بنسبة 21.93%، ليصل إلى 2333.29 نقطة يوم الثلاثاء، بعدما كان 2988.77 نقطة يوم 3 يناير، الذي شهد أول جلسة تداول في هذا العام.
ومن بين مجموعة العشرين، كان أداء سوق الأسهم الكورية في المركز التاسع عشر بعد روسيا، التي سجلت انخفاضا بنسبة 40% على خلفية حربها المستمرة في أوكرانيا.
وقد شهدت 14 دولة من دول مجموعة العشرين انخفاضا في مؤشرات أسهمها الرئيسية منذ أوائل هذا العام بنسب لم تتجاوز 20%.
وتراجعت سوق الأسهم في اليابان والولايات المتحدة بحوالي 10%، بينما تراجعت سوق الأسهم الصينية بنسبة 19.25% خلال هذه الفترة.
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