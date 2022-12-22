كوريا التاسعة عشرة بين دول مجموعة العشرين من حيث أداء الأسهم

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احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عشر بين دول مجموعة العشرين في أداء الأسهم هذا العام.ووفقا للبورصة الكورية اليوم الخميس، انخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي"، بنسبة 21.93%، ليصل إلى 2333.29 نقطة يوم الثلاثاء، بعدما كان 2988.77 نقطة يوم 3 يناير، الذي شهد أول جلسة تداول في هذا العام.ومن بين مجموعة العشرين، كان أداء سوق الأسهم الكورية في المركز التاسع عشر بعد روسيا، التي سجلت انخفاضا بنسبة 40% على خلفية حربها المستمرة في أوكرانيا.وقد شهدت 14 دولة من دول مجموعة العشرين انخفاضا في مؤشرات أسهمها الرئيسية منذ أوائل هذا العام بنسب لم تتجاوز 20%.وتراجعت سوق الأسهم في اليابان والولايات المتحدة بحوالي 10%، بينما تراجعت سوق الأسهم الصينية بنسبة 19.25% خلال هذه الفترة.