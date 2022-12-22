إلغاء التدريبات الجوية المشتركة بسبب سوء الأحوال الجوية

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عادت مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز "إف-22" إلى قاعدة "كادينا" الجوية الأمريكية في اليابان أمس الأربعاء، حيث ألغيت التدريبات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن المقاتلات عادت إلى قاعدة "كادينا" الجوية في مدينة "أوكيناوا" اليابانية بسبب سوء الأحوال الجوية هذا الأسبوع، وبالتالي تم إلغاء التدريبات الجوية التي كانت مقررة اليوم الخميس.وكان من المقرر أن تجري طائرات "إف-22" الأمريكية تدريبات مشتركة مع المقاتلات الكورية من طراز "إف-35 إيه" اليوم، حيث وصلت إلى قاعدة "كون سان" الجوية هذا الأسبوع.وقد أجرى البلدان الحليفان تدريبات فوق جنوب غرب جزيرة "جيجو" باستخدام مقاتلات "إف-22" وقاذفة استراتيجية من طراز "بي-52 إتش" من القوات الجوية الأمريكية، ومقاتلات كورية من طراز "إف-35 إيه" و"إف-15 كيه".