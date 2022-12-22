الإبلاغ عن تجمد أكثر من 200 عداد مياه بسبب موجة البرد

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تسببت الثلوج الكثيفة وموجة البرد المفاجئ التي اجتاحت منطقة العاصمة في حدوث أكثر من 200 حالة لتجمد المياه في العدادات وأنابيب المياه.ووفقا للمقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة، تم الإبلاغ عن 207 حالات لتجمد المياه في العدادات في جميع أنحاء البلاد، معظمها في منطقة العاصمة، من بينها 129 حالة في سيول، و27 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و25 حالة في إنتشون، و14 حالة في مقاطعة "كانغ وان".وتم الإبلاغ عن حالة واحدة لتجمد المياه وحدوث شقوق في الأنابيب في "كيونغ كي"، وتم الانتهاء من إصلاح الأجزاء والمكونات التالفة.كما تم إلغاء ما مجموعه 16 رحلة اعتبارا من الساعة 11 مساء الأربعاء، ولكن تم استئناف العمليات العادية للرحلات اليوم الخميس.وتم تقييد الوصول إلى 226 مسارا للمشي في 10 متنزهات وطنية، وتم تعليق خدمات العبارات على 6 مسارات، بما في ذلك المسار الذي يربط بين جزيرة "بينغ نيونغ" و"إنتشون".