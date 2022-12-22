توقعات بتساقط ثلوج غزيرة في بعض المناطق خلال ليلة الكريسماس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة في مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" و"جولا" وكذلك في جزيرة "جيجو" يوم السبت، ليلة عيد الميلاد، الكريمساس.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع تساقط بين 5 و15 سنتيمترا من الثلوج في مقاطعة "تشونغ تشُنغ" حتى يوم السبت، بينما من المتوقع أن يتساقط ما يريد عن 30 سنتيمترا على أجزاء من مقاطعة "جولا".ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 50 سنتيمترا في المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو".وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع تساقط من 3 إلى 5 سنتيمترات من الثلوج الكثيفة في الساعة في المناطق الثلاث يومي الخميس والجمعة، ودعت إلى توخي الحذر من الأضرار المحتملة.وسوف تجتاح موجة البرد شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى بدءا من اليوم الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بعد الظهر من 8 درجات مئوية تحت الصفر إلى 3 درجات مئوية فوق الصفر، بانخفاض 6 إلى 9 درجات عن اليوم السابق.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في الصباح في سيول إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، ومن المرجح أن تتراجع موجة البرد اعتبارا من يوم الأحد.