تراجع مؤشر أسعار المنتجين في نوفمبر لأول مرة منذ 3 أشهر

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انخفض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ 3 أشهر بسبب انخفاض أسعار السلع الزراعية والصناعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 120.42 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.2% عن الشهر السابق.وبذلك انخفض المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل، للمرة الأولى بعد ارتفاعه لمدة شهرين متتاليين.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 6.3%، مع تباطؤ نسبة الزيادة السنوية للشهر الخامس على التوالي منذ يوليو.ويُعزى الارتفاع في قيمة المؤشر في شهر نوفمبر بوجه أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 3.2% على أساس شهري، مع انخفاض أسعار السلع الصناعية أيضا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق.