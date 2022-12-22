النيابة تستدعي رئيس الحزب المعارض لاستجوابه

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استدعت النيابة العامة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" لاستجوابه.ووفقا لاحزب الديمقراطي والمجتمع القانوني اليوم الخميس، أصدر مكتب النيابة العامة في "صونغ نام" التابع لمكتب منطقة "سو وان" إشعارا باستدعاء "لي" للتحقيق معه فيما يتعلق بتهم الرشوة. وكان من المقرر عقد جلسة الاستجواب يوم الأربعاء القادم.وقد اجتمعت قيادة الحزب الديمقراطي صباح اليوم الخميس لمناقشة ما إذا كان ينبغي على رئيس الحزب الامتثال لإخطار النيابة.ويُشتبه في أن "لي" تلقى تبرعات تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار وون، أي ما يقرب من 12.5 مليون دولار أمريكي، من عدة شركات، بما فيها "دوسان" و"نيفر"، من خلال نادي "إف سي صونغ نام" في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016، بصفته المالك الفعلي لنادي كرة القدم في أثناء توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام".ويزعم أن تلك الشركات قد تلقت في المقابل مزايا تجارية مثل تصاريح للبناء وتغييرات في شروط استخدام الأراضي. وتأتي الخطوة الأخيرة من قبل النيابة العامة بعد أن تم اعتقال عدد من المقربين من "لي".