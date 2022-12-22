توقعات بتخفيف إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة قريبا

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تخطط السلطات الصحية الكورية لتخفيف مستوى إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة على الصعيد الوطني، لتصبح مجرد توصية بارتدائها، وذلك بمجرد أن يتم رصد مؤشرات تفيد بوصول معدلات العدوى بفيروس كورونا إلى مستويات مقبولة.ووفقا لمنسق السياسات في حزب "قوة الشعب" الحاكم "سونغ إيل جونغ"، اليوم الخميس، كشفت الحكومة عن هذه الخطة خلال اجتماع تشاوري ثنائي. وتتضمن العوامل الرئيسية قيد الدراسة علامات على تباطؤ الموجة الأخيرة من العدوى، فضلا عن عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات.ومع ذلك، سيتم إعفاء المرافق عالية الخطورة، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية من القواعد المخففة. وقال "سونغ" إن الحزب طلب من الحكومة أن تكون أكثر حسما وسرعة في رفع اللوائح بالنظر إلى انخفاض شدة المتغيرات، والمخاوف بشأن إعاقة الأطفال في الكلام، وزيادة مستوى الحصانة الاجتماعية.وقد قدم الحزب الحاكم أيضا إجماعا من الخبراء على أن نظام الرعاية الصحية في كوريا يمكن أن يتحمل أي موجات مستقبلية من العدوى بمجرد رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن تغييرات في هذا الشأن في اجتماع سيعقد غدا الجمعة للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، بناء على المناقشات ذات الصلة.