بحث يؤكد فعالية الكيمتشي في علاج السمنة

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اتضح أن المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" يساهم في التقليل من السمنة والقضاء على التهاب الأعصاب الناتج عن السمنة، من خلال زيادة تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء.وقال المعهد العالمي لبحوث الكيمتشي اليوم إن فريقا بحثيا تابعا للمعهد بقيادة الدكتور "تشيه هاك جونغ" قد قام بنشر مقالة علمية ذات صلة في المجلة العلمية الدولية "فود ريسيرش إنترناشونال"، تضمنت نتائج بحث قام الفريق من خلاله بإطعام فأر مصاب بالسمنة بـ120 ملليغراما من الكيمتشي 6 أيام في الأسبوع لمدة 10 أسابيع، واتضح أن الدهون في جسمه قد انخفضت بنسبة 31.8%، كما تمت السيطرة على زيادة الوزن.وأوضح الفريق البحثي أن الكيمتشي ساهم في تحسين الالتهابات العصبية وتلف الحاجز الدموي الدماغي الناجم عن السمنة، إلى جانب زيادة الميكروبات المعوية المفيدة.وأكد المعهد أن الفريق نجح في تحديد آلية عمل المخلل الكوري التقليدي لأول مرة في العالم، حيث يحفز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء لعلاج السمنة والتهاب الأعصاب الناجم عن السمنة.كما أشار مدير المعهد "جانغ هيه تشون" إلى أن المعهد سيثبت في المستقبل من خلال التجارب السريرية أن الكيمتشي فعال أيضا في الوقاية من مختلف الأمراض التي يعاني منها الإنسان المعاصر، وسيعمل أيضا على نشر نتائج الأبحاث العلمية التي تثبت تميز الكيمتشي.