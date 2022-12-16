مبيعات الكرتون الكورية على الإنترنت تتجاوز 1.5 تريليون وون

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تجاوزت قيمة مبيعات صناعة الكرتون الكورية على الإنترنت 1.5 تريليون وون في العام الماضي، لتحقق نموا كبيرا وملحوظا.ولكن تبين أن 59% من مؤلفي أعمال الكرتون على الإنترنت قد عانوا من مختلف الصعوبات فيما يتعلق بالإبداع والتوزيع.جاء ذلك في تقريرين صادرين عن اللجنة الكورية لتنمية المحتويات بعنوان "مسح حول وضع منصات الكرتون على الإنترنت لعام 2022"، و"مسح حول وضع مؤلفي الكرتون على الإنترنت لعام 2022".ووفقا لنتيجة المسح الأول الذي شمل 107 منصات ذات صلة، بلغ حجم المبيعات حوالي تريليون و566 مليار وون في العام الماضي بزيادة نسبتها 48.6% مقارنة مع العام الأسبق.ويذكر أن صناعة الكرتون الكورية على الإنترنت قد ظلت تحقق نموا كبيرا وسريعا كل عام بزيادة بلغت حوالي 4.1 ضعف مقارنة مع عام 2017 الذي بلغت فيه المبيعات 379 مليارا و900 مليون وون.وزادت نسبة المبيعات ذات الصلة بالكرتون على الإنترنت بنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع العام الأسبق لتبلغ 76.5%.وحسب فئة المبيعات، كان 63.2% من المحتويات المدفوعة، و17.4% من المحتويات الأجنبية، و6% من النشر، و2.8% من حقوق الطبع والنشر الثانوية، و1.7% من الإعلانات.ووفقا لنتيجة المسح الثاني الذي شارك فيه 846 فنانا للكرتون على الإنترنت، بلغت نسبة الفنانات 69% بينما بلغت نسبة الفنانين 31%، وحسب الفئات العمرية مثلت فئة الثلاثينيات وأقل 80.7%.وحسب مجالات التركيز، بلغ مجال القصص الرومانسية 45.9% وتلاه مجال القصص الخيالية بـ32%، ثم مجال قصص الحياة اليومية بـ31.4%، ومجال القصص الكوميدية بـ31%، ومجال القصص الرومانسية الخيالية بـ26.7 %.أما متوسط ​​الدخل السنوي لمؤلفي الكرتون على الإنترنت فقد بلغ 118 مليونا و700 ألف وون لأولئك الذين نشروا بشكل متسلسل خلال العام الأخير، و85 مليونا و730 ألف وون لأولئك الذين لديهم خبرة نشر مسلسل خلال العام الأخير.وحول تجاربهم في العقود والتعاملات غير العادلة، أجاب 58.9% منهم بأنهم جربوها بالفعل. وحول أنواع العقود والأعمال غير العادلة أجاب 40.8% بعقود من طرف واحد وصالحة لشركات الإنتاج أو المنصات، بينما أجاب 32.1% برفض طلب التعديلات على بنود العقود قبل إبرام الصفقات، كما أجاب 30.9% بالتمييز الذي يعطي معاملة تفضيلية لعمل فنان معين وغيره.