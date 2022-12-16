إعادة فتح موقع التزلج على الجليد في ميدان سيول

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تمت إعادة فتح مكان التزلج على الجليد في ميدان سيول والذي يعد منطقة جذب شتوية في العاصمة الكورية، وذلك لأول مرة منذ 3 أعوام، حيث ظل مغلقا بسبب جائحة كورونا.ومن المقرر أن تستمر فترة تشغيله حتى شهر فبراير من العام القادم، وستبلغ رسوم الدخول ألف وون فقط، أي أقل من دولار واحد، حيث يمكن لمرتاديه قضاء وقت ممتع وسط البرودة الشتوية.وكان متوسط عدد زوار موقع التزلج على الجليد في ميدان سيول قبل جائحة كورونا قد بلغ حوالي 130 ألف شخص كل شتاء.وقد أعرب عدد من مواطني مدينة سيول عن سعادتهم بإعادة افتتاح مكان التزلج في ميدان سيول، وقالوا إن ذلك يشير إلى قرب انتهاء المعاناة الناجمة عن كورونا.وسوف يستمر تشغيله حتى يوم الثاني عشر من شهر فبراير، يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء في الأيام العادية، ومن الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساء في نهايات الأسبوع والعطلات الرسمية.وسوفق تشمل أجرة الدخول استئجار خوذة وجهاز للتزلج، وهي نفس سعر عام 2004 الذي أفتتح فيه لأول مرة، كما يمكن استخدام خزائن لحفظ المتعلقات الشخصية مقابل 500 وون فقط.وتنوي بلدية سيول مضاعفة عناصر السلامة، إلى جانب تخصيص بعض العناصر الطبية.