محادثات على مستوى العمل بين سيول وطوكيو بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى مدير أمس الخميس بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة إلى المحيط.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، مثّل كوريا الجنوبية في المحادثات مدير إدارة التغير المناخي والطاقة والبيئة في الوزارة "يون هيون سو"، إلى جانب مسؤولين من الوزارات الأخرى ذات الصلة.وترأس الوفد الياباني "كايفو أتسوشي" مدير إدارة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بوزارة الخارجية اليابانية.وخلال المشاورات، حث الوفد الكوري اليابان على اتخاذ إجراءات لضمان التخلص الآمن من هذه المواد، والتأكد من أنها تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.ودعا أيضا إلى قيام اليابان بتزويد كوريا الجنوبية بالمعلومات ذات الصلة بعملية التصريف على نحو نزيه وفي الوقت المناسب.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات والمشاورات في هذا الشأن.