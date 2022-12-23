إلغاء الرحلات الجوية في جيجو بسبب الثلوج الكثيفة والرياح العاتية

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تسبب تساقط الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في إلغاء وتأخر عدد كبير من الرحلات في مطار "جيجو" الدولي أمس الخميس.ووفقا لمكتب "جيجو" الإقليمي التابع لشركة المطارات الكورية، تم إلغاء 118 رحلة مغادرة و111 رحلة قادمة اعتبارا من ظهر الخميس، كما تأخرت 21 رحلة جوية عن موعدها.وتم إلغاء معظم الرحلات التي كان من المقرر أن تسافر من وإلى المطار بعد الساعة 1:30 من بعد ظهر أمس، وبلغ مجموعها 448 رحلة.وقال مسؤول في شركة المطارات الكورية إن المطارات في "جيجو" وغيرها من المناطق اضطرت إلى إلغاء الرحلات الجوية بسبب الرياح والثلوج، كما تلقى مطار "جيجو" تحذيرات بشأن موجات الرياح القوية.كما تم تعليق حوالي نصف حجم خدمات العبارات التي تربط الجزيرة الجنوبية بالمناطق الأخرى من البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.