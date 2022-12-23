الأحزاب السياسية الكورية تتوصل لاتفاق بشأن ميزانية 2023

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توصلت الأحزاب السياسية أمس الخميس إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2023، عشية الموعد النهائي الذي حدده رئيس البرلمان "كيم جين بيو".وأعلن زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم، ونظيره من الحزب الديمقراطي المعارض، ووزير المالية "تشو كيونغ هو"، عن التوصل إلى الاتفاق في مقر البرلمان. وسيتم طرح مشروع الميزانية للتصويت اليوم الجمعة في الجلسة البرلمانية العامة.وجاء هذا الاتفاق بعد أن عمل الحزبان على تضييق الخلافات بشأن نسبة تخفيض الإعفاء الضريبي على الشركات، حيث اتفقا على حل وسط بتخفيض الضريبة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 24%.كما اتفقا على تخفيض الميزانية الحكومية بمقدار 4.6 تريليون وون، وتخفيض ميزانية نفقات مكتب الشرطة الجديد التابع لوزارة الداخلية إلى النصف، وكذلك قسم إدارة معلومات الموظفين في وزارة العدل.واتفق الحزبان أيضا على فترة سماح مدتها سنتان لفرض ضريبة جديدة على الأرباح من الاستثمارات المالية، وزيادة المخصصات لمشروعات الإسكان العامة المؤجرة بمقدار 660 مليار وون.