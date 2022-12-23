استمرار الثلوج الكثيفة في تشونغ تشُنغ وجولا وجيجو

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من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج الكثيفة في مقاطعات "تشونغ تشُنغ" و"جولا" وكذلك في جزيرة "جيجو" حتى ليلة الكريسماس غدا السبت.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تستقبل المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الشرقية من مقاطعة جنوب "جولا" ما بين 5 و 15 سنتيمترا من الثلوج.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الغربية من مقاطعات "جولا" أكثر من 20 سنتيمترا، بينما من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 30 سنتيمترا في المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو".ويُتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى وقت مبكر من صباح السبت في مقاطعات "تشونغ تشُنغ" و"جولا"، وحتى ليلة السبت في جزيرة "جيجو".ووسط تساقط الثلوج الكثيفة، انخفضت درجات الحرارة إلى أقل مستوياتها خلال الموسم عند حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في معظم أنحاء المنطقة الوسطى اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين -12 درجة مئوية إلى 1 درجة مئوية فوق الصفر، لتنخفض بما يتراوح بين 5 إلى 8 درجات عن اليوم السابق.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة البرد قد تتراجع من بعد ظهر يوم الأحد.