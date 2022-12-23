الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية ببيع أسلحة لمجموعة مرتزقة روسية

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية ببيع أسلحة لشركة عسكرية روسية خاصة تعرف باسم مجموعة "فاغنر" لاستخدامها في أوكرانيا.وقال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤكد أن كوريا الشمالية أكملت تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة إلى مجموعة "فاغنر" التي دفعت ثمن المعدات.وأضاف أن كوريا الشمالية سلمت في الشهر الماضي قذائف مشاة وصواريخ إلى روسيا لتستخدمها مجموعة "فاغنر".وقال "كيربي" إنه على الرغم من أن واشنطن لا تعتقد أن كمية العتاد التي تم تسليمها إلى "فاغنر" ستغير سير المعركة في أوكرانيا، فهناك بالتأكيد مخاوف من أن كوريا الشمالية تخطط لتقديم المزيد من المعدات العسكرية.كما أشار إلى أن تسليم أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وحث كوريا الشمالية على وقف كل هذه الصفقات على الفور. وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها، ستثير القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.