كوريا الشمالية تنفي تقارير وسائل الإعلام اليابانية عن بيع ذخيرة لروسيا

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نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرا إعلاميا يابانيا يفيد بأن بيونغ يانغ باعت ذخائر لروسيا عن طريق السكك الحديدية، ووصفت ذلك بأنه "تلفيق كاذب".ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، ندد متحدث باسم الوزارة بتقرير وسائل الإعلام اليابانية ووصفه بأنه "أسخف تلاعب بالرأي العام"، مؤكدا أنه لا يستحق التعليق أو التفسير.وقال المتحدث إن موقف كوريا الشمالية بشأن هذه القضية لم يتغير، وأكد عدم وجود صفقات أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو.وأضاف المسؤول أن المجتمع الدولي يجب أن يركز على جرائم الولايات المتحدة في إرسالها أسلحة إلى أوكرانيا بدلا من الاستماع إلى الشائعات الكاذبة عن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وجاءت هذه التصريحات ردا على تقرير نشرته أمس الخميس صحيفة "طوكيو شيمبون" اليومية اليابانية، حيث قال إن كوريا الشمالية نقلت قذائف مدفعية وذخائر أخرى عبر القطار من مدينة "راسون" الحدودية الشمالية الشرقية مع "خسان" في روسيا.