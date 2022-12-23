ارتفاع تصنيف المنتخب الكوري للمركز الخامس والعشرين عالميا

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ارتقى المنتخب الكوري الجنوبي إلى المركز الخامس والعشرين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا".ووفقا لتصنيف الفيفا الصادر أمس الخميس بناء على نتائج بطولة كأس العالم التي اختتمت مؤخرا في قطر، ارتقى المنتخب الكوري بثلاثة مراكز ليحتل المركز الخامس والعشرين، بعد أن كان في المركز الثامن والعشرين في شهر أكتوبر الماضي.وكان المنتخب الكوري قد حقق انتصارا وتعادلا وهزيمة في المبارايات التي أقيمت ضمن دور المجموعات، وسجل هزيمة أمام نظيره البرازيلي بهدف واحد مقابل 4 أهداف في دور الـ16.ولا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ شهر مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا، وتلاها كل من الأرجنتين وفرنسا.وتوزع الفارق بين البرازيل والأرجنتين وفرنسا بحوالي 20 نقطة، واتسع الفارق مع بلجيكا التي جاءت في المركز الرابع. وجاءت في المركز الخامس إنغلترا، وتلتها هولاندا وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.وبعد النتائج الإيجابية ووصولها إلى نصف نهائي المونديال، قفزت المملكة المغرب إلى المركز الحادي عشر بعد أن كانت في المركز الثاني والعشرين، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز التاسع والأربعين وقطر المركز الستين.